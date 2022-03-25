Трюдо запевнив, що Канада й надалі підтримуватиме Україну

Канада готова закуповувати необхідне обладнання безпосередньо для українців.
Канада не зупинятиме постачання до України озброєння та військового оснащення.
Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - пише Укрінформ.
“Ми продовжимо намагатися допомогти Україні як зможемо. Оскільки Президент Зеленський просить про різноманітне оснащення, ми вивчаємо, що саме можемо надіслати”, - сказав Трюдо.
Канада готова закуповувати необхідне обладнання безпосередньо для українців.
Але при цьому Трюдо жодним чином не уточнив, що саме Канада може передати Україні.
Раніше міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що країна практично вичерпала запаси надлишкового озброєння, яке могла передати Україні без зниження власної боєздатності.
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