"Все вирішиться у найближчі 15 днів": Боррель про війну в Україні

"Все вирішиться у найближчі 15 днів": Боррель про війну в Україні

На його думку, Росія наразі не хоче ні про що домовлятися.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель висловив думку, що в найближчі 15 днів вирішиться хід вторгнення Росії до України.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу TVE, пише Reuters.

Поки що російська влада не зацікавлена у переговорах про припинення вогню в Україні, оскільки армія РФ не досягла своїх військових цілей, сказав Боррель.

"Зараз Росія не хоче сидіти і про щось домовлятися: вона хоче лише окупувати територію. Вона хоче оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Вона хоче серйозно вести переговори лише тоді, коли закріпить сильну позицію", – зауважив голова євродипломатії.

За його словами, ЄС та його союзники продовжать надавати військову допомогу українській армії.

"Це важливо, тому що все вирішиться у найближчі 15 днів. Що увійде в історію – то це здатність українців чинити опір", – зазначив верховний представник ЄС.