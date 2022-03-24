"Все решится в ближайшие 15 дней": Боррель о войне в Украине

По его мнению, Россия пока не хочет ни о чем договариваться.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что в ближайшие 15 дней решится ход вторжения России в Украину.
Об этом он сказал в интервью телеканалу TVE, пишет Reuters.
Пока что российские власти не заинтересованы в переговорах о прекращении огня в Украине, поскольку армия РФ не достигла своих военных целей, сказал Боррель.
"Сейчас Россия не хочет сидеть и о чем-то договариваться: она хочет только оккупировать территорию. Она хочет оцепить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Она хочет серьезно вести переговоры только тогда, когда закрепит сильную позицию", — заметил глава евродипломатии.
По его словам, ЕС и его союзники продолжат оказывать военную помощь украинской армии.
"Это важно, потому что все решится в ближайшие 15 дней. Что войдет в историю — это способность украинцев сопротивляться", — отметил верховный представитель ЕС.
Читайте также: