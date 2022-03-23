"Скорее, перемирие, чем мир": историк спрогнозировал, сколько времени продлится война в Украине

Действующая политика Путина приведет к истощению России, считает профессор.

Активная фаза войны России против Украины должна закончиться в относительно быстрой перспективе из-за истощения российской армии, боеприпасов и других вещей. Однако это, скорее всего, будет просто перемирие, а не постоянный мир.

Такое мнение высказал профессор истории, директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий.

"Насколько война будет или не будет заморожена? Активная фаза должна закончиться в относительно быстрой перспективе из-за истощения российской армии, боеприпасов и других вещей. Но я вижу это как не просто первый шаг, а как долговременный шаг – это, скорее, перемирие, чем мир", – рассказал историк.

Он также ответил, что только в долгосрочной перспективе разделяет оптимизм украинских коллег и политиков, что окончанием войны будет выведение российских войск из Крыма, Донбасса и фрагментация РФ.

"Разделяю это не в короткой перспективе, а в более длинной. Перед тем, как российская Дума восстала против Николая I, прошло четыре года изнурительной войны. Это вопрос не дней и не недель", — заверил Плохий.

В то же время он выразил убеждение, что нынешняя политика президента Владимира Путина приведет к истощению России.

"Но я также убежден, что та политика, которую проводит Путин, чрезвычайно вредна для России. Ни одно следующее правительство продолжать подобную политику не сможет. Такая политика – из-за санкций, из-за всего прочего – приведет к истощению России. Крым – это полуостров. Полуостров всегда зависел и будет зависеть от материка. Материком в этом случае является Украина", – отметил профессор.

Напомним, профессор Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса Элиот А. Коэн написал в своей статье, что Украина побеждает в войне с Россией и доказательств этому много, если только внимательно взглянуть на имеющиеся данные. Отсутствие у РФ прогресса на линии фронта – это лишь половина картины.