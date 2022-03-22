"Я даю 2-3 недели на прекращение активных боевых действий", — Арестович

Арестович рассказал, когда ждать прекращения активных боевых действий в Украине.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что активные боевые действия на территории Украины закончатся в течение 2-3 недель.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

"Примеры бесчеловечности, которую они проявляют не только к украинцам, но и сами к себе говорят о том, что мы имеем дело с зомби-нашествием...Они будут наступать, пока не кончатся, а кончатся они очень быстро. Я даю 2-3 недели на прекращение активных боевых действий, потому что нечем будет. То что происходит в течение 5 суток - это маленькая модель того, что будет происходить за 3 недели, будет время на оперативную паузу..За три недели будет так повсюду, а когда они будут стоять - нам будет удобнее их уничтожать", — сказал он.

Напомним, для украинцев, совершивших преступления на стороне врага, предлагают смягченное наказание.

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