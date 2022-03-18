Как долго Украина сможет продержаться в войне за небо - CNN

Среди всех неожиданностей, с которыми столкнулся Владимир Путин после вторжения в Украину в прошлом месяце, пожалуй, неожиданным было то, что Россия до сих пор не получила преимущества в воздухе.

На бумаге военная доблесть России означала, что вместе со скорыми наземными победами российские военно-воздушные силы должны были еще и быстро взять под контроль небо. Начиная войну, 1392 российских самолета в противовес 132 украинским 948 вертолетов против 55 киевских – еще не обеспечили Путину необходимого доминирования в воздухе для ликвидации украинского сопротивления. Общий оборонный бюджет России в 45-8 миллиардов долларов почти в 10 раз превышает бюджет ее соседа. Пишет CNN.

Эксперты, начиная от бывших военнослужащих ВВС и заканчивая правительственными чиновниками, считают, что провал России сводится к сочетанию плохой подготовки Москвы, разумное использование Украиной ресурсов на основе разведывательных данных по Украине и целенаправленное снабжение оружия Украине западными союзниками.

"Насколько я понимаю, они могли бы спасти значительную часть своих военно-воздушных сил, переместив их с аэродромов еще до того, как россияне уничтожили их, основываясь на данных разведки перед вторжением", — говорит генерал Рихо Террас, бывший командующий Вооруженными силами Эстонии.

Софи Антробус, научная сотрудница Института авиации и космонавтики Фримена и бывший офицер Королевских ВВС Великобритании, соглашается с тем, что на ранних этапах войны Украина, казалось, делала разумные шаги, которые теперь приносят дивиденды.

"Они правильно действовали в том, что они не развернули все свои ресурсы, чтобы сбивать российские самолеты. Это, возможно, придало России ложное чувство безопасности. И Украина смогла продолжать защищать свое небо пока прибывает подкрепление союзников", — говорит она. Среди них – зенитные комплексы S-300s, ракеты "Стингер" и "Джавелин", применяемые Украиной. Наличие таких ракетных систем означает кардинальное обновление для Украины.

Республиканец Майк Макколл заявил CNN, что S-300s российского производства имеют большие возможности полета на высоте, чем Стингер, которые США прислали Украине. "S-300s действуют на больших высотах, как наши зенитно-ракетные комплексы Патриот. То, что они уже есть в стране, и их будет еще больше, очень эффективно. Остается вопрос, как долго Украина может сдерживать Россию – как в небе, так и на земле.

Высокий риск для России

Все еще остается фактом, что российские войска намного многочисленнее, что НАТО не желает принимать непосредственного участия или создавать запретную для полетов зону и что, чем на дольше затянется война, тем больше Украина будет полагаться на своих союзников в оказании летального оружия.

Как долго это будет длиться, зависит от того, на какие шаги Путин готов пойти ради победы – и хочет ли он повторить тактику, которую использовали российские войска в поддержку президента Сирии Башара Асаа против повстанцев в гражданской войне в его стране", — говорит Антробус. "Готов ли он повторить судьбу Алеппо и совершать зверства столь заметные для остального мира? Худшие дни войны в Сирии растянулись на годы конфликта и, к сожалению, люди просто уже уделяли меньше внимания. Этому конфликту всего три недели", — говорит она.

Если Путин готов пойти на крайности, которые наблюдались в Сирии, отмечает Антробус, то для России это было бы с гораздо большим риском учитывая уже имеющееся и поставляемое противовоздушное вооружение Украины.

Россия должна рассмотреть свою среднесрочную перспективу, говорит она: сколько они готовы потерять в технике и кадрах ценой других интересов.

"Поражать своих бойцов такой опасности и при этом потерять такие ресурсы – это будет очень трудно оправдать", — говорит она.

Также неизвестно, насколько терпима цена платы для взятия украинского неба под контроль.

Джастин Бронк, исследователь по авиации и технологиям в лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований, не верит, что Россия может добиться значительного преимущества в небе над большей частью страны, не понеся недопустимых потерь. "Мало доказательств того, что российские ВВС способны к крупномасштабным сложным воздушным операциям, которые этого требуют".

Битва России за украинское небо в некоторых аспектах зависит также от того, какие части на земле она контролирует. Террас говорит, что пока Россия все еще совершает большинство своих атак из-за границ Украины, она ограничена в том, над какой частью воздушного пространства Украины она может доминировать. Это означает, что России во многих случаях приходится запускать бомбардировщики из-за границы Украины, чтобы наносить ракетные удары по целям внутри Украины.

Террас добавляет, что украинские силы действовали до сих пор достаточно разумно в выборе стратегических частей страны для защиты.

Просьба о запрете полетов

Насколько долго продолжаться эта война зависит еще и от того, как долго союзники Украины смогут реально снабжать оружием, которым украинские военные смогут пользоваться. Многие присланные оружия, включая S-300s, о которых МакКоул рассказывал CNN, что прибыли в Украину, есть еще с советских времен и неизвестно насколько их запасов хватит.

CNN уже раньше рассказывала, что S-300s Украина владела годами. Словакия предварительно согласилась направить большее количество этих комплексов в страну. CNN также ранее писал, что США пытаются определить, какие страны могут отправить S-300s в Украину.

НАТО неоднократно давало понять, что не создаст запретную для полетов зону над Украиной, поскольку не хочет втягиваться в войну с Россией. По этой же причине США отказывают восточно-европейским партнерам, таким как Польша, являющаяся членом НАТО, отправлять оружие.

Сначала Польша предлагала передать все свои МиГ-29 на авиабазу ВВС США в Германии, чтобы затем предоставить Украине для борьбы с Россией. Однако адманистрация США быстро назвала эту идею непригодной, поскольку полеты самолетов с базы США и НАТО в воздушное пространство Украины, которое пытается захватить Россия, вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса", — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Именно здесь оптимизм тех, кто наблюдает за защитой Украины, нарывается на серьезное препятствие. Несмотря на то, что США обещают дополнительные 800 миллионов долларов США на военную помощь, колебание Запада участвовать непосредственно в конфликте оставляет тяжелую часть работы Украине. "Мы должны обеспечить больше наземной и воздушной обороны, которой научены пользоваться украинцы. Мы должны рассмотреть вопрос о передаче самолетов в советское время. У Европы достаточно хорошие истребители, которые Украина может использовать для самообороны", — говорит Террас.

Насколько далеко западный альянс готов зайти, снабжая такого рода оборудованием, зависит от политики. Насколько Украина сможет защитить свое небо, будет зависеть от того, насколько западный альянс готов зайти. И сколько времени Путин сможет оправдывать свою дорогую войну, будет зависеть от того как долго Украина сможет надежно защищать свое небо. Украинцы прекрасно делают свое дело, оказывая сопротивление натиску России. Но чем дольше будет затягиваться конфликт, тем больше судьба защитников будет зависеть от других.

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