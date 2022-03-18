Поговорили о Мариуполе: Макрон выразил "крайнюю обеспокоенность", Путин обвинил Украину в "военных преступлениях"

Поговорили о Мариуполе: Макрон выразил "крайнюю обеспокоенность", Путин обвинил Украину в "военных преступлениях"

Разговор длился более часа.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел сегодня телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным по поводу войны России против Украины.

Об этом сообщает BFM TV.

Отмечается, что Макрон во время переговоров с Путиным выразил "крайнюю обеспокоенность" ситуацией в Мариуполе, который российские оккупанты ежедневно бомбят и обстреливают.

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Французский лидер попросил главу Кремля принять меры по снятию осады Мариуполя, в частности, прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры.

Путин, со своей стороны, в разговоре с Макроном обвинил Украину в якобы "многочисленных военных преступлениях".

Также с президентом России Владимиром Путиным снова поговорил по телефону канцлер Германии Олаф Шольц. По информации издания The Guardian, президент страны-агрессора заявил Шольцу, что это якобы Киев "старается остановить мирные переговоры" с Россией. Мол, Москва все еще стремится их продлить.

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