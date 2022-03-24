НАТО створить додаткові багатонаціональні бойові групи в чотирьох країнах: в яких саме

НАТО створить додаткові багатонаціональні бойові групи в чотирьох країнах: в яких саме

Загалом є 8 багатонаціональних бойових груп НАТО.

НАТО створить ще чотири додаткові багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками екстреного саміту Альянсу у Брюсселі.

"Ми продовжуємо зміцнювати наші елементи стримування та оборони. Лідери затвердили чотири нових бойові групи НАТО у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Це бойові групи у додаток до тих чотирьох, які вже перебувають у балтійських країнах та Польщі. Зараз в 8 багатонаціональних бойових груп НАТО з Балтійського моря до Чорного моря", - сказав Столтенберг.

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