НАТО створить додаткові багатонаціональні бойові групи в чотирьох країнах: в яких саме

Загалом є 8 багатонаціональних бойових груп НАТО.
НАТО створить ще чотири додаткові багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками екстреного саміту Альянсу у Брюсселі.
"Ми продовжуємо зміцнювати наші елементи стримування та оборони. Лідери затвердили чотири нових бойові групи НАТО у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Це бойові групи у додаток до тих чотирьох, які вже перебувають у балтійських країнах та Польщі. Зараз в 8 багатонаціональних бойових груп НАТО з Балтійського моря до Чорного моря", - сказав Столтенберг.
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