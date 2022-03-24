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У Рівненській області цивільним особам заборонили ходити до лісу

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У Рівненській області цивільним особам заборонили ходити до лісу

Рівненська обласна державна адміністрація

Причини такого рішення у Рівненській ОВА не вказують.

На Рівненщині офіційно заборонили цивільним ходити до лісу. Відповідне рішення діятиме лише на період війни.

Про це у своєму Фейсбуці повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Так, зокрема, цивільним особам заборонено відвідувати ліси і в’їзд до лісів Рівненської області (крім транзитних шляхів).

Виняток лише для ЗСУ, командуванням видів окремих за окремих родів військ (сил) ЗСУ, управління оперативних командувань, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та тих, хто використовується для лісогосподарської мети.

"Друзі, поставтеся з розумінням до цих обмежень. Ваша безпека – найважливіша!" — наголосив Коваль.

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