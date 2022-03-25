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ЕС создаст специальный фонд для восстановления Украины

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ЕС создаст специальный фонд для восстановления Украины

Associated Press

Деньги пойдут на восстановление Украины после войны.

Европейский Союз обязался создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для ее восстановления после завершения войны.

Об этом говорится в 8-м пункте заключения саммита ЕС, который прошел 24 марта.

"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, причиненные Украине в результате российской военной агрессии, ЕС обязуется оказывать поддержку украинскому правительству в его немедленных потребностях и, как только российское наступление прекратится, в восстановлении демократической Украины", — говорится в документе.

ЕС также призвал Комиссию продолжать оказывать техническую помощь Украине, чтобы помочь осуществить необходимые реформы.

Напомним, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что в ближайшие 15 дней решится ход вторжения России в Украину.

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