Военные отбили девять атак врага и уничтожили более 200 оккупантов — Генштаб

Воздушные силы ударили по колоннам российской бронетехники.
За прошедшие сутки, 24 марта, украинские военнослужащих отбили девять вражеских атак армии Российской Федерации.
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Кроме того, были уничтожены 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем армии оккупанта. Подразделения противовоздушной обороны сбили два самолета и два БПЛА врага.
За минувшие сутки противник потерял более 200 военнослужащих, отметили в Генштабе.
Группировкой Воздушных Сил ВС было поражено шесть воздушных целей врага: один самолет, один БПЛА и четыре крылатые ракеты.
"Авиация Воздушных Сил осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация оказывала огневое влияние по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага", — сообщил Генштаб.
Как сообщалось, в Северской области продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева. Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.