Военные отбили девять атак врага и уничтожили более 200 оккупантов — Генштаб

Военные отбили девять атак врага и уничтожили более 200 оккупантов — Генштаб

Воздушные силы ударили по колоннам российской бронетехники.

За прошедшие сутки, 24 марта, украинские военнослужащих отбили девять вражеских атак армии Российской Федерации.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, были уничтожены 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем армии оккупанта. Подразделения противовоздушной обороны сбили два самолета и два БПЛА врага.

За минувшие сутки противник потерял более 200 военнослужащих, отметили в Генштабе.

Группировкой Воздушных Сил ВС было поражено шесть воздушных целей врага: один самолет, один БПЛА и четыре крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных Сил осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация оказывала огневое влияние по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага", — сообщил Генштаб.

Как сообщалось, в Северской области продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева. Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

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