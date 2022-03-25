С начала войны на Буковину прибыли почти 62 тысячи переселенцев

С начала войны на Буковину прибыли почти 62 тысячи переселенцев

К учебе в школах приобщилось более трех тысяч детей.

С начала войны, 24 февраля, на Буковину приехало почти 62 тысячи вынужденных переселенцев из регионов, страдающих активными боевыми действиями.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого областного совета.

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Отмечается, что около 20 тысяч переселенцев — дети. К слову, к обучению на Буковине приобщились более 3,2 тысячи школьников из других регионов страны. К слову, обучение в Черновицкой области происходит в дистанционном формате.

Кроме того, на Буковину эвакуировали 377 сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это питомцы детских домов, центров социально-психологической реабилитации.

Следует заметить, что в областной военной администрации работает колл-центр 0 800 335 047. Туда внутренне перемещенные лица могут обратиться за размещением. Селят людей в учебных заведениях, социальной защите, их принимают в свои дома небезразличные буковинцы.

Как сообщалось, в Черновцах американские благотворители развернули мобильный госпиталь. Организовала его международная гуманитарная организация Samaritan's Purse для помощи переселенцам.

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