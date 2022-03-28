Иностранные дипломаты возвращаются в Киев

Словения отправила в украинскую столицу временного поверенного.
Иностранные дипломаты постепенно возвращаются в Киев. Словения отправила в украинскую столицу своего представителя.
Об этом сообщается в твиттере посольства Словении в Украине.
Словения отправила в украинскую столицу временного поверенного – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе в Киеве.
"Город пустой, вдали слышны звуки сирен и взрывы, жизнь оставшихся в столице проходит нормально", — сказал он по прибытии.
Boštjan Lesjak je varno prispel v Kijev, kjer bo začel z delom začasnega odpravnika poslov R Slovenije в Ukrajini .— MFA Slovenia (@MZZRS) 27 марта 2022
“Место это приятно, слишаются alarmy в детонации в Daljavi, sicer pa življenje za tiste, когда остались в престолнице, потека normalno,” je dejal ob prihodu. pic.twitter.com/4DA0iI0jwc
Напомним, что Европейский Союз обязался создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для ее восстановления после завершения войны. Об этом говорится в 8-м пункте заключения саммита ЕС.