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Иностранные дипломаты возвращаются в Киев

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Иностранные дипломаты возвращаются в Киев

Словения отправила в украинскую столицу временного поверенного.

Иностранные дипломаты постепенно возвращаются в Киев. Словения отправила в украинскую столицу своего представителя.

Об этом сообщается в твиттере посольства Словении в Украине.

Словения отправила в украинскую столицу временного поверенного – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе в Киеве.

"Город пустой, вдали слышны звуки сирен и взрывы, жизнь оставшихся в столице проходит нормально", — сказал он по прибытии.

Напомним, что Европейский Союз обязался создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для ее восстановления после завершения войны. Об этом говорится в 8-м пункте заключения саммита ЕС.

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