Братская могила в Буче появилась еще 10 марта — Reuters

Братская могила в Буче появилась еще 10 марта — Reuters

В Буче обнаружили около 280 погибших местных жителей, похороненных в братских могилах.

Частная американская компания Maxar Technologies сообщила, что первые признаки братской могилы у церкви Андрея Первозванного и всех святых в Буче были зафиксированы на спутниковых снимках еще 10 марта.

Об этом пишет Reuters.

В частности, на спутниковом снимке 10 марта видны первые признаки раскопок братской могилы на территории храма.

Maxar

На спутниковом снимке 31 марта изображено место захоронения с траншеей длиной примерно 13,7 метров в юго-западной части территории возле церкви.

В то же время Reuters пишет, что в агентстве не смогли сразу верифицировать изображение.

Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, освободили Вооруженные силы Украины. Когда украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное шокировало — оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Русские грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

Украина просит Международный уголовный суд приехать на Киевщину для сбора доказательств о преступлениях России: глава МИД Кулеба заявил о массовых убийствах, пытках, мародерстве и изнасиловании, совершенных российской армией.

В Минобороны России отреагировали на ужасные убийства мирных жителей под Киевом. В ведомстве считают, что "какие-то преступления совершили не российские солдаты".

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