Братська могила в Бучі з'явилася ще 10 березня - Reuters

Братська могила в Бучі з'явилася ще 10 березня - Reuters

У Бучі виявили приблизно 280 загиблих місцевих жителів, похованих у братських могилах.

Приватна американська компанія Maxar Technologies повідомила, що перші ознаки братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих у Бучі були зафіксовані на супутникових знімках ще 10 березня.

Про це пише Reuters.

Зокрема, на супутниковому знімку від 10 березня видно перші ознаки розкопок братської могили на території храму.

Maxar

А на супутниковому знімку від 31 березня зображено місце поховання з траншеєю довжиною приблизно 13,7 метрів у південно-західній частині території біля церкви.

Водночас Reuters пише, що в агенції не змогли одразу верифікувати зображення.

Нагадаємо, всю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.

Україна просить Міжнародний кримінальний суд приїхати на Київщину для збору доказів про злочини Росії: очільник МЗС Кулеба заявив про масові вбивства, тортури, мародерство та згвалтування, вчинені російською армією.

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