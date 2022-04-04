НБУ перерахував на потреби військових понад 14 млрд грн

На спецрахунку банку залишилося близько 15 млн грн.

Національний банк України загалом перерахував на потреби військових майже 14,35 млрд грн.

Залишок коштів на спецрахунку, який ННБУ відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 15 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки:

https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Станом на 4 квітня залишок коштів на рахунку для гуманітарних цілей, становить майже 339 млн грн.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Нагадаємо, українці зможуть обмінювати гривні на злоті, НБУ підписав угоду з Національним банком Польщі.

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