Астрологічний прогноз на 4 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна звертатися за допомогою до свого роду: вважається, що предки, почувши поклик, обов'язково підтримають і матимуть максимальну допомогу. Час також пов'язаний з гріхопадінням Адама та Єви, які зірвали з дерева заборонений плід, тому протягом дня життя кілька разів ставитиме людину перед вибором між добром і злом, результат якого дуже чітко позначить її внутрішню сутність.

Символ дня: Дерево знання.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: амазоніт – вважається, що він приносить у будинок радість.

За яку частину тіла відповідає: шийний відділ хребта, горло.

Хвороби дня: не можна напружувати голосові зв'язки довгими розмовами і тим більше суперечками на підвищених тонах. Небажано довго сидіти за комп'ютером: якщо існує необхідність термінової роботи, потрібно частіше вставати з-за столу та розминатися – особливо це стосується шиї та плечового пояса.

Сни дня: у сновидіннях місячної доби можна побачити сюжет щодо спокус – наприклад, кулінарних, яких необхідно уникати найближчим часом.

Афоризм дня: «Аналізувати – це те саме, що обскубувати квітку. Аналіз псує красу життя» (Генрік Сенкевич).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Магія та містика дня: можна отримувати та передавати таємні знання, а також проводити ритуали, пов'язані з силами природи – насамперед, квітів та дерев.

Табу дня: не можна сумувати та журитися – необхідно налаштовувати себе на позитив.

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