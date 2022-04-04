У Каховці під час мирного мітингу окупанти викрали місцеву жительку

У Каховці під час мирного мітингу окупанти викрали місцеву жительку

Жінка не виходить на зв'язок.

У Каховці, під час мирного мітингу, російські військові викрали місцеву жительку Олену Бубнову.

Про це йдеться на сторінці Каховської міської територіальної громади у Facebook.

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Наразі місцеперебування дівчини невідоме.

Нагадаємо, 3 квітня військові РФ відкрили вогонь по мирних жителях, які вийшли на мирний мітинг.

Російські військові змістили владу Каховки і призначили кількох керівників-колаборантів.

Військовими РФ повідомлено, що від сьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції - Буховець Олег, керівник КВУ "Водоканал" - Гаврилюк Олег.

Працівникам міськвиконкому запропонували співпрацювати з призначеними особами, інакше всі будуть звільнені.

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