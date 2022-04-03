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У Каховці окупанти пострілами розігнали мирний мітинг

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У Каховці окупанти пострілами розігнали мирний мітинг

Повідомляється, що є поранені.

У Каховці (Херсонська область) військові РФ відкрили вогонь по мирним жителям, які вийшли на мирний мітинг. 

За попередніми даними, є затримані та поранені. 

Нагадаємо, російські військові змістили владу Каховки і призначили кількох керівників-колаборантів.

Військовими РФ повідомлено, що від сьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції - Буховець Олег, керівник КВУ "Водоканал" - Гаврилюк Олег.

Працівникам міськвиконкому запропонували співпрацювати з призначеними особами, інакше всі будуть звільнені.

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