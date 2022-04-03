В Каховке оккупанты выстрелами разогнали мирный митинг

В Каховке оккупанты выстрелами разогнали мирный митинг

Сообщается, что ранены.

В Каховке (Херсонская область) военные РФ открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на мирный митинг.

По предварительным данным, задержаны и ранены.

Напомним, российские военные сместили власть Каховки и назначили нескольких руководителей-коллаборантов.

Военные РФ сообщили, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции — Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" — Гаврилюк Олег.

Работникам горисполкома предложили сотрудничать с назначенными лицами, иначе все будут уволены.

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