В Каховке оккупанты выстрелами разогнали мирный митинг

Сообщается, что ранены.
В Каховке (Херсонская область) военные РФ открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на мирный митинг.
По предварительным данным, задержаны и ранены.
Напомним, российские военные сместили власть Каховки и назначили нескольких руководителей-коллаборантов.
Военные РФ сообщили, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции — Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" — Гаврилюк Олег.
Работникам горисполкома предложили сотрудничать с назначенными лицами, иначе все будут уволены.
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