Астрологический прогноз на 4 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно обращаться за помощью к своему роду: считается, что предки, услышав зов, обязательно поддержат и окажут максимальное содействие. Время также связано с грехопадением Адама и Евы, сорвавших с дерева запретный плод, поэтому в течение дня жизнь несколько раз будет ставить человека перед выбором между добром и злом, результат которого очень четко обозначит его внутреннюю сущность.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: амазонит – считается, что он приносит в дом радость.

За какую часть тела отвечает: шейный отдел позвоночника, гортань.

Болезни дня: нельзя напрягать голосовые связки долгими разговорами и тем более спорами на повышенных тонах. Нежелательно долго сидеть за компьютером: если существует необходимость срочной работы, нужно чаще вставать из-за стола и разминаться – особенно это касается шеи и плечевого пояса.

Сны дня: в сновидениях нынешних лунных суток можно увидеть сюжет относительно соблазнов – например, кулинарных, которых необходимо избегать в ближайшее время.

Афоризм дня: "Анализировать – это то же, что ощипывать цветок. Анализ портит красоту жизни" (Генрик Сенкевич).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Магия и мистика дня: можно получать и передавать тайные знания, а также проводить ритуалы, связанные с силами природы – прежде всего цветами и деревьями.

Табу дня: нельзя грустить и унывать – необходимо настраивать себя на позитив.

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