Астрологический прогноз на 4 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно обращаться за помощью к своему роду: считается, что предки, услышав зов, обязательно поддержат и окажут максимальное содействие. Время также связано с грехопадением Адама и Евы, сорвавших с дерева запретный плод, поэтому в течение дня жизнь несколько раз будет ставить человека перед выбором между добром и злом, результат которого очень четко обозначит его внутреннюю сущность.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: амазонит – считается, что он приносит в дом радость.
За какую часть тела отвечает: шейный отдел позвоночника, гортань.
Болезни дня: нельзя напрягать голосовые связки долгими разговорами и тем более спорами на повышенных тонах. Нежелательно долго сидеть за компьютером: если существует необходимость срочной работы, нужно чаще вставать из-за стола и разминаться – особенно это касается шеи и плечевого пояса.
Сны дня: в сновидениях нынешних лунных суток можно увидеть сюжет относительно соблазнов – например, кулинарных, которых необходимо избегать в ближайшее время.
Афоризм дня: "Анализировать – это то же, что ощипывать цветок. Анализ портит красоту жизни" (Генрик Сенкевич).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Магия и мистика дня: можно получать и передавать тайные знания, а также проводить ритуалы, связанные с силами природы – прежде всего цветами и деревьями.
Табу дня: нельзя грустить и унывать – необходимо настраивать себя на позитив.
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