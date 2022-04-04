В Украину поступило 50 тонн гуманитарной помощи из Франции

В Украину поступило 50 тонн гуманитарной помощи из Франции

В Украину из Франции прибыли четыре автопоезда.

Украина получила 50 тонн гуманитарной помощи Франции.

Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ.

"В рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток" из Франции в Украину прибыло четыре автопоезда с гуманитарным грузом общий вес которого составляет 50 тонн", — говорится в сообщении.

Груз предназначен для жителей населённых пунктов, находящихся в районе ведения боевых действий, а также для беженцев.

Помощь состоит из пищевых продуктов, средств гигиены, одежды и одеял, товаров для детей, ходунков, лекарств, изделий медицинского назначения, инвалидных колясок и т.д.

Напомним, после ужасающих кадров из Бучи Франция предлагает усилить давление на Россию.

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