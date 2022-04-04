Ночью в Тернополе раздался взрыв: в ОГА рассказали детали

Ночью в Тернополе раздался взрыв: в ОГА рассказали детали

Пострадавших в результате атаки РФ нет.

Во время воздушной тревоги в воскресенье, 3 апреля примерно в 22:20, враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Труш.

По его словам, пострадавших в результате атаки Российской Федерации нет.

"На месте работают работники службы ГСЧС и полиции. Прошу не публиковать фото и не распространять неофициальную информацию", — подчеркнул глава области.

К слову, накануне в Тернополе во время воздушной тревоги раздался взрыв. Тогда мэр Сергей Надал отметил, что инцидент не привел к нарушению в работе коммунальных служб.

Как сообщалось, в ночь на 4 апреля российские кафиры утром нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Информации о пострадавших и жертвах нет.

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