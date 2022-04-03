В Тернополе во время воздушной тревоги раздался взрыв

Мэр утверждает, что инцидент не привел к нарушению в работе коммунальных служб.
В Тернополе вечером 3 апреля во время объявленной воздушной тревоги жители города услышали взрыв.
Такую информацию подтвердил мэр города Сергей Надал в своем сообщении на Facebook.
"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в защитном укрытии. В городе слышен взрыв. Причины выясняем", — написал городской голова.
Он также отметил, что вся городская инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность города, работает стабильно.
"Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме", — подчеркнул он.
Напомним, причиной взрывов в Одессе с утра 3 апреля стала воздушная атака российских оккупационных войск.
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