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В Тернополе во время воздушной тревоги раздался взрыв

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В Тернополе во время воздушной тревоги раздался взрыв

Фото: facebook.com/tarnopil

Мэр утверждает, что инцидент не привел к нарушению в работе коммунальных служб.

В Тернополе вечером 3 апреля во время объявленной воздушной тревоги жители города услышали взрыв.

Такую информацию подтвердил мэр города Сергей Надал в своем сообщении на Facebook.

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в защитном укрытии. В городе слышен взрыв. Причины выясняем", — написал городской голова.

Он также отметил, что вся городская инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность города, работает стабильно.

"Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме", — подчеркнул он.

Напомним, причиной взрывов в Одессе с утра 3 апреля стала воздушная атака российских оккупационных войск.

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