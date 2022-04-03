Взрывы в Одессе: власти города рассказали первые детали

В некоторых районах города произошел пожар.
Причиной взрывов в Одессе с утра 3 апреля стала воздушная атака российских оккупационных войск.
Это подтвердили в пресс-службе горсовета Одессы.
Часть ракет сбила украинская ПВО.
"В некоторых районах зафиксирован пожар. Рекомендовано закрыть окна и не мешать соответствующим службам выполнять свою работу", — сообщили в горсовете и призвали одесситов не публиковать фото и видео с мест попаданий.
Напомним, в своем обращении в ночь на 3 апреля президент Зеленский сообщил, что РФ после поражения в битве за Киев попытается захватить восток и юг Украины.
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