Взрывы в Одессе: власти города рассказали первые детали

В некоторых районах города произошел пожар.

Причиной взрывов в Одессе с утра 3 апреля стала воздушная атака российских оккупационных войск.

Это подтвердили в пресс-службе горсовета Одессы.

Часть ракет сбила украинская ПВО.

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"В некоторых районах зафиксирован пожар. Рекомендовано закрыть окна и не мешать соответствующим службам выполнять свою работу", — сообщили в горсовете и призвали одесситов не публиковать фото и видео с мест попаданий.

Напомним, в своем обращении в ночь на 3 апреля президент Зеленский сообщил, что РФ после поражения в битве за Киев попытается захватить восток и юг Украины.



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