Вибухи в Одесі: влада міста розповіла перші деталі

В деяких районах міста сталася пожежа.
Причиною вибухів в Одесі зранку 3 квітня стала повітряна атака російських окупаційних військ.
Це підтвердили в пресслужбі міськради Одеси.
Частину ракет збила українська ППО.
"В деяких районах зафіксована пожежа. Рекомендовано закрити вікна і не заважати відповідним службам виконувати свою роботу", - повідомили в міськраді та вкотре закликали одеситів не публікувати фото та відео з місць влучань.
Нагадаємо, у своєму зверненні у ніч проти 3 квітня президент Зеленський повідомив, що РФ після поразки в битві за Київ спробує захопити схід та південь України.
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