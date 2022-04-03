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Вибухи в Одесі: влада міста розповіла перші деталі

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Вибухи в Одесі: влада міста розповіла перші деталі

Associated Press

В деяких районах міста сталася пожежа.

Причиною вибухів в Одесі зранку 3 квітня стала повітряна атака російських окупаційних військ.

Це підтвердили в пресслужбі міськради Одеси.

Частину ракет збила українська ППО.

"В деяких районах зафіксована пожежа. Рекомендовано закрити вікна і не заважати відповідним службам виконувати свою роботу", - повідомили в міськраді та вкотре закликали одеситів не публікувати фото та відео з місць влучань.

Нагадаємо, у своєму зверненні у ніч проти 3 квітня президент Зеленський повідомив, що РФ після поразки в битві за Київ спробує захопити схід та південь України.

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