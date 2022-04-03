Українська ППО стала непосильною проблемою для російських окупантів - британська розвідка

В деяких районах - пожежа.

Протиповітряна оборона ЗСУ виявилась для окупаційних військ РФ непосильною проблемою та допомогла зупинити наступ держави-терориста на багатьох напрямках.

Про це повідомили 2 квітня у звіті розвідки ЗС Британії.

За інформацією розвідників контроль над повітрям був одним із основних завдань російської армії в Україні, проте окупанти виявилися нездатними знищити системи української ППО, внаслідок чого її літаки, як і раніше, вразливі.

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"Нездатність Росії виявити та знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля щодо встановлення широкого контролю над повітрям, що, своєю чергою, мало істотний вплив на її здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на низці фронтів", - зазначили в Міноборони Британії та додали, що за останній тиждень спостерігалася концентрація російської авіації у напрямку південного сходу України, а це означає, що окупанти проводять перегрупування.

Нагадаємо, що українські захисники вигнали російських окупантів із Київщини, триває боротьба на Чернігівщині та інших напрямках. Росіяни продовжують наносити ракетні удари, але їхня інтенсивність зменшилася.

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