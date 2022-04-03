39-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро допомагають побачити перспективи.

У кризові часи зростає інтерес людства до містики, магії, езотерики та ворожіння. На превеликий жаль, карти чи будь-яка інша ворожильна система не здатні достеменно та точно розповісти про майбутнє, але вони можуть стати своєрідним дороговказом та озвучити підказки долі.

Немає карт поганих чи добрих і жодне з тлумачень не претендує на істину в останній інстанції. Карти лише можуть наштовхнути Вас на думку та підказати, що саме в тому дні, на який Ви ворожите, буде для Вас найбільш значущим та цікавим. Кожна з них дозволить Вам доторкнутися до якоїсь таємниці сьогодення.

Що ж нас усіх чекає 3 квітня 2022 року у 39-й день війни.

У таропрогнозі на черговий день війни в Україні маємо три карти у розкладі - "Вісімку жезлів", перевернуту "Шістку кубків" та "П'ятірку кубків". Разом вони вказують на відповідний психоемоційний стан та енергії, яка пануватимуть сьогодні.

Масть жезлів символізує енергію. У мирному житті йдеться і мандри, і амбіції, і кар'єрне зростання. Це масть протистояння ударам долі, яка відповідає стихія Вогню.

Ви такі сильні, що здатні подолати будь-які труднощі, якщо вони виникнуть. Ви амбітні та енергійні - що ще потрібно для того, щоб бути успішним. Ви можете присвятити себе задачі з повною концентрацією, рішучістю та волею. Цей досвід може бути дуже продуктивним, що дозволяє вам швидко виконати ваші плани та наміри за короткий час.

"Вісімка жезлів" – заклик "кувати, поки ще гаряче". Це безперечно орієнтована на дії карта, яка спонукає рухатися вперед, щоб встигнути скористатися найкращими можливостями доступними прямо зараз. Визначте, де і куди буде спрямована ваша енергія, і рухайтеся з нею.

Наступна сьогоднішня карта - "Шістка кубків" свідчить про те, що отримуєте підтримку у друзів або шукайте втіхи у спогадах. Вона також говорить про вплив минулого на сьогодення.

Настав час перестати себе мучити спогадами з минулого, як би добре не було раніше, потрібно жити сьогоднішнім днем. Відкиньте старі звички – Ви їх давно переросли. Перестаньте порпатися у старих травмах, бо це може призвести до нездатності жити "тут і зараз". Часто у своїх думках ми ідеалізуємо багато речей, і такі барвисті картини не витримують зіткнення із суворою реальністю.

А щодо наступної карти - "П'ятірки кубків", то її значення можна вмістити в одну фразу: "ще не все втрачено". Через глибокі внутрішні переживання ви зможете знайти дорогу у майбутнє. Цю дорогу неможливо пройти без того, щоб не розпрощатися з минулим. Це процес переоцінки минулого досвіду.

Зараз ви маєте залишитися "мерців мерцям" та бачити нові перспективи. Спорядіться в дорогу, взявши з собою з минулого тільки те, що виявилося істинним.

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