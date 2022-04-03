39-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро помогают увидеть перспективы.

В кризисные времена растет интерес человечества к мистике, магии, эзотерике и гаданию. К сожалению, карты или любая другая гадательная система не способны точно и точно рассказать о будущем, но они могут стать своеобразным указателем и озвучить подсказки судьбы.

Нет карт плохих или хороших и ни одно из толкований не претендует на истину в последней инстанции. Карты только могут натолкнуть Вас на мысль и подсказать, что именно в тот день, на который Вы гадаете, будет для Вас наиболее значимым и интересным. Каждая из них позволит Вам прикоснуться к какой-нибудь тайне настоящего.

Что ж нас всех ждет 3 апреля 2022 в 39-й день войны.

В таропрогнозе на очередной день войны в Украине есть три карты в расписании — "Восьмерка жезлов", перевернутая "Шестерка кубков" и "Пятерка кубков". Вместе они указывают на соответствующее психоэмоциональное состояние и энергию, которая будет господствовать сегодня.

Масть жезлов символизирует энергию. В мирной жизни идет и путешествие, и амбиции, и карьерный рост. Это масть противостояния ударам судьбы, соответствующей стихии Огня.

Вы так сильны, что способны преодолеть любые трудности, если они возникнут. Вы амбициозны и энергичны – что еще нужно для того, чтобы быть успешным. Вы можете посвятить себя задачам с полной концентрацией, решительностью и волей. Этот опыт может быть очень продуктивным, что позволяет быстро выполнить ваши планы и намерения за короткое время.

"Восьмерка жезлов" – призыв "ковать, пока еще горячо". Это бесспорно ориентированная на действия карта, побуждающая двигаться вперед, чтобы успеть воспользоваться наилучшими возможностями доступными прямо сейчас. Определите, где и куда будет устремлена ваша энергия, и двигайтесь с ней.

Следующая сегодняшняя карта — "Шестерка кубков" свидетельствует о том, что получаете поддержку у друзей или ищите утехи в воспоминаниях. Она также говорит о влиянии прошлого на настоящее.

Пора перестать себя мучить воспоминаниями из прошлого, как бы хорошо ни было раньше, нужно жить сегодняшним днем. Отбросьте старые повадки – Вы их давно переросли. Перестаньте копаться в старых травмах, так как это может привести к неспособности жить здесь и сейчас. Часто в своих мыслях мы идеализируем многое, и такие красочные картины не выдерживают столкновения со строгой реальностью.

А что касается следующей карты — "Пятерки кубков", то ее значение можно вместить в одну фразу: "еще не все потеряно". Из-за глубоких внутренних переживаний вы сможете найти дорогу в будущее. Этот путь невозможно пройти без того, чтобы не распрощаться с прошлым. Это процесс переоценки прошлого опыта.

Сейчас вы должны остаться "мертвых мертвым" и видеть новые перспективы. Снарядитесь в путь, взяв с собой из прошлого только то, что оказалось истинным.

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