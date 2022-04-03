3 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

3 апреля 2022 года – воскресенье. 39-й день войны России против Украины. 93-й день.
Какой сегодня день в Украине и мире
3 апреля – День геолога. Большую часть XIX века основные вопросы геологии обращались вокруг того, чтобы узнать точный возраст планеты Земля. В XX веке наиболее значительным достижением в области геологии считалось развитие теории тектоники плит. Впервые термин "геология" употребил Улисс Альдрованди в 1603 году.
Также 3 апреля – День рождения штрих-кода. Именно в этот день 1973 Бернардом Силвером и Норманном Джозефом Вудлендом была презентована технология, позволяющая идентифицировать товары. Настоящее изобретение стало ключевым в развитии автоматизации учета и продажи товаров. Штрих-код является ключом к информации о продукте. Впервые такая маркировка 1974 года была нанесена на жевательную резинку, которую продали после сканирования штрихкода на кассе в американском супермаркете.
3 апреля – День рождения мобильного телефона. Именно в этот день 1973 инженер компании Motorola Мартином Купером впервые набрал номер и позвонил в офис компании с первого мобильного телефона - Motorola DynaTAC 8000X. Его вес был 2,5 кг.
3 апреля – какой сегодня церковный праздник
3 апреля в церковном календаре – день памяти епископа Кирилла Катанского. Святитель Кирилл родился в Антиохии. Он был учеником апостола Петра, который поставил его на епископа города Катана в Сицилии. Святитель Кирилл мудро управлял паствой, был благочестивым и получил от Господа дар чудеса. Во время его молитвы молитва горькая вода в одном источнике превратилась в питьевую, потеряв горечь; это чудо обратило в христианство многих язычников. Святой Кирилл умер в глубокой старости и был похоронен в Сицилии.
Народные традиции
На Катанике катались на санях последний раз, после чего чистили их, высушивали и убирали до следующей зимы. Детям говорили: "Хотя ревом вой, хоть криком кричи, а после Катаника санки не получишь". Сегодня крестьяне меняли обувь на весенний вариант. Считалось, что в это время к домам людей приближается лихорадка, могла проникнуть туда через грязную колодезную воду. Верили, что от нее можно защититься с помощью пепла и печного угля, поскольку именно они хранили в себе тепло и силу пламени. Иногда даже 3 апреля брали из печи уголь, заворачивали в тряпку и прикладывали к больному месту. Считали, что лихорадка жары испугается и сбежит из дома.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 апреля
Каковы сегодня именины: Кирилл, Фома, Иаков.
3 апреля родились:
- 1862 год - художник и график украинского происхождения Леонид Пастернак;
- 1888 год – украинско-канадский экономист, инженер-технолог, историк, Василий Иванис;
- 1918 год – украинский писатель Олесь Гончар;
- 1924 год – украинский ученый-правовед, академик, основатель Академии правовых наук Украины, Федор Бурчак;
- 1941 год – украинский певец и солист (баритон), народный артист Украины Григорий Гаркуша;
- 1961 год – украинский политический деятель Алексей Кучеренко;
- 1961 год – голливудский киноактер Эдди Мерфи;
- 1987 год – украинский боксер-любитель, чемпион Европы 2008 года в средней весовой категории Иван Сенай.
Что нельзя делать 3 апреля
- Нельзя смотреть в небо.
- В этот день не следует кричать.
- Нельзя начинать новые дела.
Что можно делать 3 апреля
- Сегодня нужно заботиться о здоровье, чтобы уберечься от весенней лихорадки.
Памятные события 3 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 3 апреля:
- 1559 год – принят Като-камбрезийский мир, завершивший Итальянские войны 1494-1559 годов.
- 1879 год – София провозглашена столицей Болгарии.
- 1885 год – немецкий изобретатель Готтлиб Даймлер получил патент на свой первый одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с водяным охлаждением.
- 1910 год – впервые совершено восхождение на самую высокую вершину Северной Америки Мак-Кинли (6193 м) на Аляске.
- 1918 год – Первая мировая война: французский маршал Фердинанда Фоша назначен главнокомандующим войск Антанты на западном фронте.
- 1933 - в Херсоне украинский хирург Юрий Вороный впервые в мире выполнил клиническую пересадку почки.
- 1948 год – Гарри Трумэн утвердил план Маршалла. 1990 год – над львовской ратушей впервые в Украине официально поднят сине-желтый флаг.
- 2007 год – французский скоростной поезд TGV установил новый мировой рекорд скорости для пассажирского поезда: 574,8 км/ч
Народные приметы на 3 апреля
- Гроза – будет урожайный год.
- Цветет мать-и-мачеха – совсем скоро станет еще теплее.
- Комары появились 3 апреля – ждите потепления.
- Синие облака на небе – будет тепло, но дождливо.