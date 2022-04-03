Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 3 апреля

Дата публикации
Просмотры
459
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 3 апреля

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: агрессивная энергетика дня сделает уязвимыми впечатлительных людей, обладающих тонкой психикой – они могут тяжело переживать любые, даже незначительные, агрессивные выпады в свой адрес. Несмотря на мощную энергетику, которую излучает этот лунный день, не стоит спешить с активными действиями – лучше переждать время в спокойно обстановке. 

Символ дня: гепард, готовящийся к прыжку. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день будет подталкивать к активным действиям, с которыми не стоит спешить. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, лаймовый. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: затылок. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться тяжелой, да к тому же сложно поддающейся лечению, поэтому самые серьезные меры нужно принимать при первых же симптомах, не допуская и мысли о том, что все обойдется. С особенным вниманием нужно отнестись к болям в затылочной части головы и шейном отделе позвоночника. 

Афоризм дня: "Предусмотрительность и осторожность одинаково важны: предусмотрительность – чтобы вовремя заметить трудности, а осторожность – чтобы самым тщательным образом подготовиться к их встрече" (Рауль Амундсен). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Магия и мистика дня: можно делать снадобья из заготовленных трав и снимать порчу, сделанную на одиночество. Сны являются вещими. Но обращать внимание надо не на их сценарий, а на "послевкусие", которое они оставляют: если оно приятное, значит, с человеком все в порядке. 

Табу дня: нельзя отвечать злом на зло – лучше пропустить выпады недоброжелателей мимо ушей.

Читайте также: Что звезды нам пророчат: гороскоп на 28 марта - 3 апреля 2022 года

Следующая публикация