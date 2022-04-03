Астрологический прогноз на 3 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: агрессивная энергетика дня сделает уязвимыми впечатлительных людей, обладающих тонкой психикой – они могут тяжело переживать любые, даже незначительные, агрессивные выпады в свой адрес. Несмотря на мощную энергетику, которую излучает этот лунный день, не стоит спешить с активными действиями – лучше переждать время в спокойно обстановке.

Символ дня: гепард, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день будет подталкивать к активным действиям, с которыми не стоит спешить.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, лаймовый.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться тяжелой, да к тому же сложно поддающейся лечению, поэтому самые серьезные меры нужно принимать при первых же симптомах, не допуская и мысли о том, что все обойдется. С особенным вниманием нужно отнестись к болям в затылочной части головы и шейном отделе позвоночника.

Афоризм дня: "Предусмотрительность и осторожность одинаково важны: предусмотрительность – чтобы вовремя заметить трудности, а осторожность – чтобы самым тщательным образом подготовиться к их встрече" (Рауль Амундсен).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Магия и мистика дня: можно делать снадобья из заготовленных трав и снимать порчу, сделанную на одиночество. Сны являются вещими. Но обращать внимание надо не на их сценарий, а на "послевкусие", которое они оставляют: если оно приятное, значит, с человеком все в порядке.

Табу дня: нельзя отвечать злом на зло – лучше пропустить выпады недоброжелателей мимо ушей.

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