В лагерь украинских беженцев в Словакии наведался медведь

Дикого зверя мог привлечь запах пищи и мусора.

В лагере для транзитных беженцев из Украины возле словацкого города Липтовский Микулаш военные, обеспечивающие порядок, обнаружили следы бурого медведя. На место визита косолапого вызвали специалистов, установивших фотоловушки.

Об этом сообщает издание Novinky.

По словам зоолога Майкла Харинга, прибывшего в состав оперативной группы, медведь мог быть на разведке, на марше после пробуждения от спячки или он мог просто случайно пройти через это место. Команда продолжит мониторинг территории.

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Лагерь на 400 мест привлекателен для медведей благодаря большому количеству пищи и запаху мусора. Вся территория бывшего военного городка, которая теперь используется как лагерь для беженцев, имеет 80 га в горной местности.

"Уже во время строительства лагеря беженцев мы приняли организационные и технические меры, чтобы не допустить на эту территорию зверей", — заверил местных журналистов спикер Вооруженных сил Словацкой Республики Марк Земаич.

Напомним, во Львовскую область из приюта "Белая скала", что под Киевом , переселили 7 медведей. Для косолапых нашли дом в медвежьем приюте "Домажир".

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