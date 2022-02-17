В Карпатах проснулись медведи: могут быть опасны

В Карпатах проснулись медведи: могут быть опасны

Природоохранники заметили свежие следы зверя.

На территории заповедника Национальный природный парк "Сколевские Бескиды" проснулись от зимней спячки бурые медведи.

Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили на Facebook-странице заповедника.

Сотрудники природного парка заметили свежие следы зверя. Поскольку известно, что медведица рожает малышей еще в берлоге, а рядом со следами взрослого животного не было следов малышей, природоохранники пришли к выводу, что от спячки проснулся самец.

"До наступления теплых весенних дней, когда появится сочная растительная пища, рацион медведя будет в основном животного происхождения, поэтому они вынуждены охотиться и могут быть опасны для человека", — предупредили в заповеднике.

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