В Карпатах проснулись медведи: могут быть опасны

Природоохранники заметили свежие следы зверя.
На территории заповедника Национальный природный парк "Сколевские Бескиды" проснулись от зимней спячки бурые медведи.
Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили на Facebook-странице заповедника.
Сотрудники природного парка заметили свежие следы зверя. Поскольку известно, что медведица рожает малышей еще в берлоге, а рядом со следами взрослого животного не было следов малышей, природоохранники пришли к выводу, что от спячки проснулся самец.
"До наступления теплых весенних дней, когда появится сочная растительная пища, рацион медведя будет в основном животного происхождения, поэтому они вынуждены охотиться и могут быть опасны для человека", — предупредили в заповеднике.
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