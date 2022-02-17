У Карпатах прокинулися ведмеді: можуть бути небезпечними

У Карпатах прокинулися ведмеді: можуть бути небезпечними

Природоохоронці зауважили свіжі сліди звіра.

На території заповідника Національний природний парк “Сколівські Бескиди” прокинулися від зимової сплячки бурі ведмеді.

Про це у четвер, 17 лютого, повідомили на Facebook-сторінці заповідника.

Співробітники природного парку зауважили свіжі сліди звіра. Оскільки відомо, що ведмедиця народжує малят ще у барлозі, а поруч зі слідами дорослої тварини не було слідів малят, природоохоронці дійшли висновку, що від сплячки прокинувся самець.

“До настання теплих весняних днів, коли з’явиться соковита рослинна їжа, раціон ведмедя буде в основному тваринного походження, тому вони змушені полювати та можуть бути небезпечними для людини”, - застерегли у заповіднику.

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