Туристка пережила напад ведмедів і зникла на добу

Жінку шукали волонтери, патрульні та рятувальники.
В місцевості Кінк-Рівер, штат Аляска, на жінку напали три ведмеді. Живою вона знайшлася тільки через добу.
Про це повідомляє CNN.
55-річна Фіна Кіфер вирушила в туристичний маршрут Піонер-Рідж в місцевості Кінк-Рівер. У вівторок, 15 червня, американка зателефонувала своєму чоловікові і попросила про допомогу. Кіфер сказала, що на неї напали ведмеді, але вона змогла використати відлякуючий спрей.
Після цього жінка перестала відповідати на дзвінки та повідомлення. На її пошуки вирушили волонтери і патрульні. Рятувальники також прочісували місцевість з повітря.
У середу, 16 червня, пошуки призупинили через негоду, однак одна з груп волонтерів помітила жінку, яка вийшла з лісу недалеко від туристичної стежки.
Кіфер отримала травми після нападу хижаків. ЇЇ госпіталізували.
Протяжність стежки Піонер-Рідж - близько 20 кілометрів. Цей туристичний маршрут вважається складним. Туристи можуть зустріти на стежці ведмедів і лосів.
Нагадаємо, на півночі Японії в місті Саппоро мисливці застрелили бурого ведмедя, який гуляв житловим кварталом та поранив 4 людей.