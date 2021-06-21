Туристка пережила напад ведмедів і зникла на добу

Жінку шукали волонтери, патрульні та рятувальники.

В місцевості Кінк-Рівер, штат Аляска, на жінку напали три ведмеді. Живою вона знайшлася тільки через добу.

Про це повідомляє CNN.

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55-річна Фіна Кіфер вирушила в туристичний маршрут Піонер-Рідж в місцевості Кінк-Рівер. У вівторок, 15 червня, американка зателефонувала своєму чоловікові і попросила про допомогу. Кіфер сказала, що на неї напали ведмеді, але вона змогла використати відлякуючий спрей.

Після цього жінка перестала відповідати на дзвінки та повідомлення. На її пошуки вирушили волонтери і патрульні. Рятувальники також прочісували місцевість з повітря.

У середу, 16 червня, пошуки призупинили через негоду, однак одна з груп волонтерів помітила жінку, яка вийшла з лісу недалеко від туристичної стежки.

Кіфер отримала травми після нападу хижаків. ЇЇ госпіталізували.

Протяжність стежки Піонер-Рідж - близько 20 кілометрів. Цей туристичний маршрут вважається складним. Туристи можуть зустріти на стежці ведмедів і лосів.

Нагадаємо, на півночі Японії в місті Саппоро мисливці застрелили бурого ведмедя, який гуляв житловим кварталом та поранив 4 людей.

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