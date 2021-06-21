Туристка пережила нападение медведей и исчезла на сутки

Женщину искали волонтеры, патрульные и спасатели.

В местности Кинк-Ривер, штат Аляска, на женщину напали три медведя. Живой она нашлась только через сутки.

Об этом сообщает CNN.

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55-летняя Финна Кифер отправилась в туристический маршрут Пионер-Ридж в местности Кинк-Ривер. Во вторник, 15 июня, американка позвонила своему мужу и попросила о помощи. Кифер сказала, что на нее напали медведи, но она смогла использовать отпугивающий спрей.

После этого женщина перестала отвечать на звонки и сообщения. На ее поиски отправились волонтеры и патрульные. Спасатели также прочесывали местность с воздуха.

В среду, 16 июня, поиски приостановили из-за непогоды, однако одна из групп волонтеров заметила женщину, которая вышла из леса недалеко от туристической тропы.

Кифер получил травмы после нападения хищников. Ее госпитализировали.

Протяженность тропы Пионер-Ридж — около 20 километров. Этот туристический маршрут считается сложным. Туристы могут встретить на тропе медведей и лосей.

Напомним, на севере Японии в городе Саппоро охотники застрелили бурого медведя, который гулял жилым кварталом и ранил 4 человека.

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