У Туреччині в ще двох музеях запрацювали україномовні аудіогіди

Найближчим часом очікується запуск аудіогідів в Австрії та в Узбекистані.

У Туреччині в ще двох музеях запрацювали україномовні аудіогіди. Тепер послухати екскурсію українською мовою можна в Археологічному музеї Анталії та в музеї Святого Миколая у Демре, провінція Анталія.

Про це повідомляє Офіс президента.

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Ініціатором запуску україномовних аудіогідів є перша леді Олена Зеленська. Вона зазначила, що Туреччина є найпопулярнішою країною, яку українці обирають для відпочинку, а тому відтепер вони мають можливість слухати екскурсію українською мовою.

"У межах нашого проєкту маємо вже 20 україномовних аудіогідів, з яких сім – у Туреччині. Це чудово", – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді також додала, що найближчим часом очікується запуск аудіогідів в Австрії та в Узбекистані.

Археологічний музей в Анталії відкрився в 1922 році і є другим за величиною музеєм Туреччини. Тут є 5 тисяч художніх творів та 15 тисяч артефактів, що охоплюють період від доісторичної доби до Османської держави. Місто Демре, у якому розташований музей Святого Миколая, було другим релігійним центром Анатолії у V столітті нашої ери. Завдяки єпископу Миколаю місто здобуло славу за межами регіону та стало важливим центром християнства.

Нагадаємо, за ініціативи Олени Зеленської у Віденському музеї історії мистецтв з'явилися аудіогіди українською.

Раніше три музеї Туреччини "заговорили" українською мовою.

Також перша леді в ексклюзивному інтерв’ю розповіла про українськомовні аудіогіди в музеях світу.

Нас мають чути: Олена Зеленська про проєкт "Українськомовні аудіогіди у світових музеях"

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