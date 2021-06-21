Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Туреччині в ще двох музеях запрацювали україномовні аудіогіди

У Туреччині в ще двох музеях запрацювали україномовні аудіогіди

Офіс Президента України

Найближчим часом очікується запуск аудіогідів в Австрії та в Узбекистані.

У Туреччині в ще двох музеях запрацювали україномовні аудіогіди. Тепер послухати екскурсію українською мовою можна в Археологічному музеї Анталії та в музеї Святого Миколая у Демре, провінція Анталія. 

Про це повідомляє Офіс президента. 

Ініціатором запуску україномовних аудіогідів є перша леді Олена Зеленська. Вона зазначила, що Туреччина є найпопулярнішою країною, яку українці обирають для відпочинку, а тому відтепер вони мають можливість слухати екскурсію українською мовою. 

"У межах нашого проєкту маємо вже 20 україномовних аудіогідів, з яких сім – у Туреччині. Це чудово", – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді також додала, що найближчим часом очікується запуск аудіогідів в Австрії та в Узбекистані.

Археологічний музей в Анталії відкрився в 1922 році і є другим за величиною музеєм Туреччини. Тут є 5 тисяч художніх творів та 15 тисяч артефактів, що охоплюють період від доісторичної доби до Османської держави. Місто Демре, у якому розташований музей Святого Миколая, було другим релігійним центром Анатолії у V столітті нашої ери. Завдяки єпископу Миколаю місто здобуло славу за межами регіону та стало важливим центром християнства.

Нагадаємо, за ініціативи Олени Зеленської у Віденському музеї історії мистецтв з'явилися аудіогіди українською

Раніше три музеї Туреччини "заговорили" українською мовою.

Також перша леді в ексклюзивному інтерв’ю розповіла про українськомовні аудіогіди в музеях світу

Нас мають чути: Олена Зеленська про проєкт "Українськомовні аудіогіди у світових музеях"

Нас мають чути: Олена Зеленська про проєкт "Українськомовні аудіогіди у світових музеях"