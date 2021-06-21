Літо 2021: рекомендації астрологині на 22 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у вівторок.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сонце переходить у знак Рака, активізуючи тему оборони і захисту на всіх рівнях. На перший план вийдуть питання сім'ї та шлюбу — взаємини з близькими людьми означатимуть дуже багато, набагато більше, ніж професійні досягнення і фінансовий прибуток. Багато хто почне поглиблено цікавитися історією свого роду: шукати дані про предків в Інтернеті, сидіти в архівах. У когось навіть відкриються магічні здібності — здатність передбачати майбутнє і схильність до спіритизму.

Також в цей час Меркурій виходить з ретроградної петлі і починає рухатися прямою, а це значить, що на всі сто відсотків вмикається інтегральний мозок — почнуться залаштункові ігри інтелектуалів і сильних світу цього. Головне, щоб в житті людей не програлась народна приказка про те, що пани сваряться, а у хлопів чуби тріщать.

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