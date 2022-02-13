На Прикарпатье льва пытались завезти в приют: кто помешал

На Прикарпатье льва пытались завезти в приют: кто помешал

Крестьяне беспокоятся, что однажды владелец не удержит 160-килограммовое животное.

Спасти льва Ромчика: в прикарпатском селе Старуня пытались вывезти в приют хищника, которого держит местный житель. Возраст купил львенка маленьким, но сейчас зверь вырос. Крестьяне его опасаются, а животному нужны другие условия. После сюжета ТСН и огласки хозяин согласился отдать Ромчика, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 12 февраля.

На территорию склада, где живет лев Ромчик, призжает спецавтомобиль. И вскоре уезжает – пустой – владелец заявляет, что ни транспорт, ни водитель ему не нравятся.

Чтобы усыпить льва, положить его в авто и разбудить перед дорогой, – приезжает ветеринар из центра реабилитации медведей. Но и здесь что-то идет не так – к ветеринару вызывают скорую. А владелец настаивает – своего Ромку без профессионального присмотра в приют не отпустит.

Лев Ромка появился в Старухе годы 2 назад — несколькомесячным котенкам. Андрей Сидорук говорит, что выкупил его на Киевщине, чтобы спасти от гибели, откормил и вылечил.

Когда хищник подрос, поселил его на старом складе, регулярно гуляет на обычном поводке для собак. Недалеко от склада, где живет лев — дома. Крестьяне беспокоятся, что однажды владелец не удержит 160-килограммовое животное. И она побежит по селу. Уверяют – такое уже было. Что лев бежал – клевета – уверяет владелец. А вот гулять – гуляют.

На передержке лев будет в Бориспольском приюте, затем его перевезут в природные условия – Европу или Африку.

Проконтролировать процесс переселения приехали зоозащитники и экоинспекторы.

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Ветеринар сказал, что сейчас нет никакой необходимости, чтобы сейчас его немедленно изымать. Животное в нормальном состоянии, накормленное, ведет себя спокойно. Водитель автомобиля Анатолий возмущен. Владелец льва просто ищет зацепки – убеждены зоозащитники. Вызвали полицию и собираются судиться.

В то же время владелец обещает, что поедет в Борисполь. И если условия там будут приемлемые – сам доставит Ромку, но мужчину еще уговаривают уступить.

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