Как получить больничный, не выходя из дома: советы

Семейные врачи утверждают, что у них есть предохранители от пациентского обмана.

Ковид: никак не распрощаемся – за минувшие сутки имеем более 38 тысяч новых случаев коронавируса. Но поскольку "Омикрон" переносим легче, в больницы попадает не так много людей, как во время предыдущих волн. Основная нагрузка ложится на семейных врачей. Чтобы уменьшить контакты больных и облегчить работу медиков – Министерство здравоохранения на этой неделе позволило выдавать больничные дистанционно.

Как получить больничный, не выходя из дома, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 12 февраля.

У семейного врача не умолкают телефоны, практически не закрываются двери в кабинет и уже пар уходит из-под пальцев, потому что все болячки нужно внести в базу. Сейчас к немалому количеству больных коронавирусом, массово добавились пациенты с простудами и гриппом. А чтобы меньше на прием приходило нездоровых, новацию ввело и Министерство здравоохранения. Врачам разрешили открывать больничные дистанционно.

При появлении симптомов пациент может просто позвонить или написать сообщение своему семейному врачу. По телефону может назначить лечение и открывать больничный на пять дней. Если за это время человеку стало легче, то ему делать больше ничего не нужно, больничный закроется автоматически. Если болезнь длится дольше, то нужно идти лично к врачу, чтобы продолжить больничный. Также можно привлечь экстренную медицинскую помощь, если состояние здоровья плохое, или есть выезд семейного врача на дом. Все зависит от того, какова ситуация, каковы показатели здоровья.

Пациент, который по телефону говорит врачу, что у него коронавирус, подтверждать свой диагноз ПЦР-тестом не обязан.

Под соответствующим сообщением Минздрава многочисленные комментарии – советы, как ввести в заблуждение врача, дистанционно взять больничный и куда-то попасть на отдых. Но семейный врач уверяет, что у них есть свои предохранители. Мол, они не обязаны дистанционно открывать больницы, также могут пригласить пациента на прием, чтобы его осмотреть, — если пациент не в Египте и не в Буковеле, он придет.

Возможность дистанционно открывать больничный в Министерстве здравоохранения была введена временно, на период пиковой заболеваемости. Только новых случаев коронавируса ежедневно фиксируется около 40 тысяч. По предварительным прогнозам, заболеваемость COVID-19 пойдет на спад в конце уже этого месяца.

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