Посольство Канады в Украине переезжает во Львов

Перемещение дипломатов происходит на фоне российской агрессии.
Посольство Канады в Украине временно переезжает из Киева во Львов. В столице посольство пока не будет работать.
Об этом говорится в официальном заявлении МИД Канады.
"Учитывая дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью, мы перенесем свою деятельность во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве. Дипломатическое присутствие Канады и активное участие в Украине будет продолжаться", — говорится в сообщении министра внешних дел Канады Мелани Жоли в Twitter.
На сайте МИД Канады уточнили, что прием граждан во Львове будут осуществляться только по предварительной записи.
"Однако наши возможности оказывать консульскую помощь могут становиться все более ограниченными", – говорится в заявлении.
"Как всегда, нашим приоритетом в таких ситуациях является обеспечение безопасности всех канадцев на местах. Канадцы должны и дальше избегать поездок в Украину. Мы призываем тех, кто сейчас находится в Украине, уехать сейчас", — призвали в МИД Канады.
В ведомстве пообещали возобновить работу посольства в Киеве, "как только ситуация с безопасностью в Украине позволит обеспечить надлежащее предоставление услуг и обеспечить безопасность наших сотрудников".
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