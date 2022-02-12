Посольство Канады в Украине переезжает во Львов

Перемещение дипломатов происходит на фоне российской агрессии.

Посольство Канады в Украине временно переезжает из Киева во Львов. В столице посольство пока не будет работать.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Канады.

"Учитывая дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью, мы перенесем свою деятельность во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве. Дипломатическое присутствие Канады и активное участие в Украине будет продолжаться", — говорится в сообщении министра внешних дел Канады Мелани Жоли в Twitter.

На сайте МИД Канады уточнили, что прием граждан во Львове будут осуществляться только по предварительной записи.

"Однако наши возможности оказывать консульскую помощь могут становиться все более ограниченными", – говорится в заявлении.

"Как всегда, нашим приоритетом в таких ситуациях является обеспечение безопасности всех канадцев на местах. Канадцы должны и дальше избегать поездок в Украину. Мы призываем тех, кто сейчас находится в Украине, уехать сейчас", — призвали в МИД Канады.

В ведомстве пообещали возобновить работу посольства в Киеве, "как только ситуация с безопасностью в Украине позволит обеспечить надлежащее предоставление услуг и обеспечить безопасность наших сотрудников".

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