Посольство Канади в Україні переїжджає до Львова

Переміщення дипломатів відбувається на тлі російської агресії.

Посольство Канади в Україні тимчасово переїжджає з Києва до Львова. У столиці амбасада поки що не працюватиме.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Канади.

"Враховуючи подальше погіршення ситуації з безпекою, ми перенесемо свою діяльність у тимчасовий офіс у Львові та тимчасово призупинимо роботу нашого посольства в Києві. Дипломатична присутність Канади та активна участь в Україні триватиме", - ідеться в дописі міністрерки зовнішніх справ Канади Мелані Жолі у Twitter.

На сайті МЗС Канади уточнили, що прийом громадян у Львові здійснюватимуть лише за попереднім записом.

"Однак наші можливості надавати консульську допомогу можуть ставати все більш обмеженими", - ідеться в заяві.

"Як завжди, нашим пріоритетом у таких ситуаціях є забезпечення безпеки всіх канадців на місцях. Канадці мають і надалі уникати поїздок до України. Ми закликаємо тих, хто зараз перебуває в Україні, виїхати зараз", - закликали в МЗС Канади.

У відомстві пообіцяли відновити роботу посольства в Києві, "щойно ситуація з безпекою в Україні дозволить забезпечити належне надання послуг та гарантувати безпеку наших співробітників".

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