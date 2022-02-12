Alina Pash представить Україну на "Євробаченні-2022": що відомо про співачку

Артистка виступить у Турині 10 травня.

На міжнародному конкурсі "Євробачення-2022" у Турині представляти Україну буде відома українська співачка Alina Pash, яка перемогла у фіналі нацвідбору з піснею "Тіні забутих предків".

І хоч команда артистки була не в захваті від вибору треку, та слухачі високо оцінили виступ виконавиці. Судді поставили Аліні найвищу кількість балів – 8, а глядачі – 7.

Але що ж відомо про співачку. Сайт ТСН.ua зібрав інформацію про артистку, яка представить Україну на конкурсі "Євробачення-2022" 10 травня.

Alina Pash / instagram.com/eurovision.ua

Alina Pash - українська співачка, яка у своїх піснях поєднує етнокультуру та сучасні мотиви, зокрема, хіп-хоп.

СвІй творчий шлях Аліна почала ще в дитинстві. Вона брала участь у різних вокальних фестивалях.

Втім, виконавиця 2015 року стала відомою на всю країну після участь у відомому вокальному шоу, де Аліна посіла третє місце. Вже через три роки вона презентувала дебютний сингл та кліп Bitanga.

А згодом співачка випустила свій другий сингл під назвою Oinagori. Загалом, у дискографії Alina Pash налічується три альбоми, чотири сингли та 10 кліпів.

А перед тим, як взяти учать у нацвідборі на "Євробачення-2022", артистка стала лауреаткою європейської музичної премії MMEA 2022. Знаменитість отримала грошову винагороду в розмірі 10 тисяч євро. Виграні гроші співачка планує витратити на кліп до треку "Тіні забутих предків".

Alina Pash / instagram.com/alinapash

Нагадаємо, міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться у італійському місті Турин на олімпійській арені PalaOlimpico.

У січні міжнародний конкурс отримав офіційне гасло. "Євробачення-2022" мине під девізом The Sound of Beauty – "Звук краси".

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