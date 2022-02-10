Получить е-больничный по телефону: как это работает

Получить е-больничный по телефону: как это работает

Е-больничный снова открывают дистанционно.

В Украине с 2021 года действует электронный больничный. Минздрав обнародовал пошаговую инструкцию, как воспользоваться услугой и получить е-больничный по телефон, если вы заболели COVID-19 или гриппом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ

Когда у пациента появились симптомы COVID-19, гриппа или простуды. В телефонном режиме или через другое средство связи больной может получить от врача рекомендации по лечению.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОШЛО 5 ДНЕЙ

Если после 5-дневного лечения дома самочувствие стабилизировалось – делать ничего не нужно. Информация автоматически загрузится, и е-больничный в Электронном реестре листов нетрудоспособности будет закрыт.

Информация автоматически загрузится, и е-больничный в Электронном реестре листов нетрудоспособности будет закрыт. Если болезнь продлится дольше, пациент должен обратиться к врачу для личного осмотра и возможного продления срока своей нетрудоспособности.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ САМОЧУВСТВИЕ УХУДШИЛОСЬ НА 1-4 ДЕНЬ

Обязательно обращаться к врачу на личный прием.

Следует помнить, что в случае открытия е-больничного, в том числе через дистанционное обращение, пациент должен получить соответствующее смс-уведомление. Если оно не поступило, проверьте на сайте Пенсионного Фонда Украины (Портал электронных услуг) https://portal.pfu.gov.ua/, стоит ли отметка возле пункта "Соглашаюсь на получение sms-сообщений от ПФУ на номер моего мобильного телефона" .

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

О том, как получить помощь от Фонда социального страхования по е-больничному – в нашем материале.

Новости Украины: закрыть больничный можно будет автоматически онлайн

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