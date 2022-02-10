Отримати е-лікарняний телефоном: як це працює

Е-лікарняний знову відкривають дистанційно.

В Україні від 2021 року діє електронний лікарняний. МОЗ оприлюднив покрокову інструкцію, як скористатися послугою та отримати е-лікарняний телефоном, якщо ви захворіли на COVID-19 або грип.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

КОЛИ ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЛІКАРЯ

Коли у пацієнта з’явилися симптоми COVID-19, грипу або застуди. У телефонному режимі або через інший засіб зв'язку хворий може отримати від лікаря рекомендації щодо лікування.

ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК МИНУЛО 5 ДНІВ

Якщо після 5-денного лікування вдома самопочуття стабілізувалося — робити нічого не потрібно. Інформація автоматично завантажиться, та е-лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності буде закрито.

Інформація автоматично завантажиться, та е-лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності буде закрито. Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря для особистого огляду та можливого подовження строку своєї непрацездатності.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО САМОПОЧУТТЯ ПОГІРШИЛОСЬ НА 1-4 ДЕНЬ

Обов'язково звертатися до лікаря на особистий прийом.

Слід пам'ятати, що у випадку відкриття е-лікарняного, зокрема й через дистанційне звернення, пацієнт має отримати відповідне смс-сповіщення. Якщо воно не надійшло, перевірте на сайті Пенсійного Фонду України (Портал електронних послуг) https://portal.pfu.gov.ua/, чи стоїть позначка біля пункту "Надаю згоду на отримання sms-повідомлень від ПФУ на номер мого мобільного телефону".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Про те, як отримати отримати допомогу від Фонду соціального страхування за е-лікарняним - у нашому матеріалі.

Новини України: закрити лікарняний можна буде автоматично онлайн

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