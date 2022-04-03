Астрологічний прогноз на 3 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: агресивна енергетика дня зробить вразливими чутливих людей з ніжною психікою – вони можуть важко переживати будь-які, навіть незначні, агресивні випади на свою адресу. Незважаючи на потужну енергетику, яку випромінює цей місячний день, не варто поспішати з активними діями – краще перечекати ці часи у спокійній атмосфері.

Символ дня: гепард, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день підштовхуватиме до активних дій, з якими не варто поспішати.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: жовтий, лимонний, лаймовий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороба, що розпочалася цього дня, може виявитися тяжкою, ще до того ж складно піддаватися лікуванню, тому найсерйозніших заходів слід вживати за перших симптомів, навіть не припускаючи думки про те, що все минеться. З особливою увагою слід поставитися до болю у потиличній частині голови та шийному відділі хребта.

Афоризм дня: "Передбачливість і обережність однаково важливі: передбачливість – щоб вчасно помітити труднощі, а обережність – щоб найретельніше підготуватися до їхньої зустрічі" (Рауль Амундсен).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Магія та містика дня: можна робити зілля із заготовлених трав і знімати причину, зроблену на самоту. Сни є пророчими. Але звертати увагу треба не на їхній сценарій, а на "післясмак", який вони залишають: якщо він приємний, отже, з людиною все гаразд.

Табу дня: не можна відповідати злом на зло — краще пропустити випади недоброзичливців повз вуха.

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