Церковний календар на 3 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 3 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 3 квітня в церковному календарі

3 квітня церква вшановує вшанування пам’яті преподобного Іакова . Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 3 квітня — день пам’яті преподобного Іакова

У неділю, 3 квітня 2022 року, Церква вшановує пам'ять преподобного Іакова.

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Преподобний Яків (Іоаков), який був сповідником та єпископом, з зовсім юних літ прагнув подвижницького життя. Саме тому він вирішив покинутися зрозумілий йому світ та рушити до Студійського монастиря. Там він прийняв чернецтво. Вів Іаков суворе життя, яке було сповнене посту, трудів та молитов на прославляння Ісуса Христа.

Він був благочестивим ченцем та чудовим знавцем Святого Письма. Саме за ці якості святого Іакова звели на єпископську кафедру в Сицилії (Катанська Церква).

Коли царював імператор-іконоборець Костянтин V Копронім (сидів на престолі в період з 741 до 775 року), святого Іакова неодноразово примушували відмовитися від шанування ікон. Але він відмовився. Через це його мучили у в'язниці, катували, морили голодом. Всі ці страждання він стійко переносив. Помер святий Яков у вигнанні.

Церковний календар на 3 квітня: відео