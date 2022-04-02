Церковный календарь на 3 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 3 апреля и честь церкви, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 3 апреля в церковном календаре

3 апреля церковь чтит память преподобного Иакова. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 3 апреля – день памяти преподобного Иакова

В воскресенье, 3 апреля 2022 года, Церковь чтит память преподобного Иакова.

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Преподобный Иаков (Иоаков), который был исповедником и епископом, с совсем юных лет стремился к подвижнической жизни. Именно поэтому он решил покинуть понятный ему мир и отправиться в Студийский монастырь. Там он принял монашество. Иаков вел суровую жизнь, которая была исполнена поста, трудов и молитв для прославления Иисуса Христа.

Он был благочестивым монахом и прекрасным знатоком Священного Писания. Именно эти качества святого Иакова возвели на епископскую кафедру в Сицилии (Катанская Церковь).

Когда царствовал император-иконоборец Константин V Копроним (сидел на престоле в период с 741 по 775 г.), святого Иакова неоднократно заставляли отказаться от почитания икон. Но он отказался. Поэтому его мучили в тюрьме, пытали, морили голодом. Все эти страдания он стойко переносил. Умер святой Иаков в изгнании.

Церковный календарь на 3 апреля: видео