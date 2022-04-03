У Тернополі під час повітряної тривоги пролунав вибух

У Тернополі під час повітряної тривоги пролунав вибух

Міський голова стверджує, що інцидент не призвів до порушення в роботі комунальних служб.

У місті Тернополі увечері 3 квітня під час оголошеної повітряної тривоги мешканці міста почули вибух.

Таку інформацію підтвердив мер міста Сергій Надал у своєму дописі на Facebook.

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"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо", - написав міський голова.

Надал також зауважив, що уся міська інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність міста, працює стабільно.

"Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі", - наголосив він.

Нагадаємо, причиною вибухів в Одесі зранку 3 квітня стала повітряна атака російських окупаційних військ.

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