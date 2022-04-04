Россия ночью обстреляла поселки в Днепропетровской и Херсонской областях

Жертв нет.

Армия Российской Федерации в ночь на 4 апреля обстреляла поселки Марьянское на Днепропетровщине и Нововоронцовку на Херсонщине.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, оккупанты страны-агрессорки России обстреляли поселки из систем залпового огня. Утром 4 апреля ситуацию в регионе он называет полностью контролируемой Вооруженными силами Украины.

"Ночью были сильные обстрелы орками из систем залпового огня Нововоронцовки и Марьянского. Жертв нет. Раньше мы провели эвакуацию в Кривой Рог. Спасибо всем, кто согласился временно уехать, теперь вы убедились, что это было правильное решение. Все будет Украина", – написал Вилкул на своей странице в соцсети.

Как сообщалось, в ночь на 4 апреля российские оккупанты утром нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Информации о потерпевших и жертвах нет.

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